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Polizei Bonn

POL-BN: Verdacht des Drogenhandels - Zwei mit Haftbefehl gesuchte Männer (34, 71) festgenommen

Bonn (ots)

Ermittlungen des für die Aufklärung von Rauschgiftdelikten zuständigen Kriminalkommissariats 25 der Bonner Polizei führten am Dienstag (19.05.2026) zur Festnahme von zwei mit Haftbefehl gesuchten Männern (34, 71).

Zunächst kam es gegen 13:20 Uhr auf der Bonner Reuterstraße in Höhe des Jagdwegs zu einem Polizeieinsatz, bei dem ein 71-Jähriger von Zivilfahndern festgenommen wurde. Gegen 15:25 Uhr konnte dann ein ebenfalls gesuchter 34-Jähriger am Rheinweg/Franz-Bücheler-Straße festgenommen werden.

Beide Festnahmen stehen im Zusammenhang zu Ermittlungen wegen Drogenhandels, die derzeit noch andauern. Hierzu wird am morgigen Mittwoch (20.05.2026) nachberichtet.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bonn
Pressestelle
Telefon: 0228 - 1510-21
Fax: 0228-151202
https://bonn.polizei.nrw

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Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell

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