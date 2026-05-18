Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Zentrum: E-Scooter-Fahrerin flüchtete nach Zusammenstoß mit 51-Jähriger

Bonn (ots)

Die Polizei fahndet nach einer bislang unbekannten E-Scooter-Fahrerin, die am Freitagnachmittag (15.05.2026) am Bonner Hauptbahnhof eine 51-jährige Fußgängerin angefahren haben soll.

Zur Unfallzeit gegen 16:45 Uhr überquerte die Geschädigte aus Richtung Maximilianstraße kommend die zu Bahnsteig G bzw. Gleis 1 des Hauptbahnhofs führende Fußgängerfurt. Zur selben Zeit befuhr eine junge Frau mit einem E-Scooter die Straße Am Hauptbahnhof in Richtung der Südunterführung. Nach Zeugenangaben soll die E-Scooter-Fahrerin dabei das für sie geltende Rotlicht missachtet und die 51-Jährige angefahren haben. Dabei wurde die Frau an Arm, Hüfte und Kopf verletzt. Die unbekannte Unfallverursacherin, die als etwa 17-30 Jahre alt und mit dunkler Hose und rotem Gewand bekleidet beschrieben wird, soll nach der Kollision in Richtung des Busbahnhofs davongefahren sein, ohne ihren Pflichten als Unfallbeteiligte nachzukommen.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise: Wer das Unfallgeschehen beobachtet hat oder Hinweise zu der Frau geben kann wird gebeten, sich unter 0228 15-0 oder per E-Mail an VK1.Bonn@polizei.nrw.de mit dem zuständigen Verkehrskommissariat 1 in Verbindung zu setzen.

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