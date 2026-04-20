Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Münzgeld entwendet - Ladendiebe flüchten ohne Diebesgut - Einbrüche in Einfamilienhäuser

Vogelsbergkreis (ots)

Münzgeld entwendet

Alsfeld. Im Zeitraum vom 10. April bis 17. April machten sich Unbekannte auf einem Tankstellengelände in der Grünberger Straße an der Kasse eines Selbstbedienungsstaubsaugers zu schaffen. Mittels nicht bekanntem Werkzeugs brachen sie diesen auf und entwendeten das darin befindlichen Münzgeld. Der entstandene Sachschaden liegt bei rund 100 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Ladendiebe flüchten ohne Diebesgut

Wartenberg. Am Samstagabend (18.04.), gegen 18.30 Uhr, begab sich zunächst ein Unbekannter in einen Einkaufsmarkt in der Straße "Am Sportplatz" im Ortsteil Angersbach und befüllte einen Einkaufswagen mit Waren im oberen dreistelligen Wert. Anschließend passierte er mit dem vollgepackten Wagen den Eingangsbereich und verließ den Markt mit zwei weiteren Begleitern fluchtartig in Richtung Stangenweg. Ein aufmerksamer Mitarbeiter beobachtete dies und eilte den Langfingern nach. Die Unbekannten ließen daraufhin den Einkaufswagen zurück und flüchteten. Der Täter kann wie folgt beschrieben werden:

Täter 1: männlich, südländisches Erscheinungsbild, circa 35 bis 45 Jahre alt, circa 185 bis 195 cm groß, schwarze Jacke, schwarze Hose, schwarze Kappe

Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Einbrüche in Einfamilienhäuser

Lauterbach. Am Samstagabend (18.03.), gegen 22 Uhr, verschafften sich Unbekannte Zutritt zu einem Einfamilienhaus in der Straße "Am Kirchberg", indem sie ein Fenster aufhebelten. Anschließend durchsuchten sie die Räumlichkeiten des Hauses. Dabei wurde die Hausbewohnerin geweckt, woraufhin die Täter von ihrem Vorhaben abließen und aus dem Gebäude flüchteten. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 1.000 Euro geschätzt.

Auch in der Werserstraße war ein Einfamilienhaus in der Zeit von Samstagmittag (18.04.), 12.30 Uhr, bis Sonntag (19.04.), 1.30 Uhr, das Ziel Unbekannter Langfinger. Diese hebelten ein Fenster auf und drangen so in das Haus ein. Angaben zu möglichem Diebesgut und zur Höhe des entstandenen Sachschaden liegen derzeit nicht vor.

Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

(Marc Leipold)

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