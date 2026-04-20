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Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfallmeldungen für den Landkreis Hersfeld-Rotenburg

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Bebra. Am Samstag (18.04.), zwischen 11 Uhr und 12 Uhr, parkte eine Seat-Fahrerin aus Ludwigsau auf einem Parkplatz in der Bebritstraße. Durch einen unbekannten Verkehrsteilnehmer wurde das Fahrzeug im Bereich der Fahrerseite, vorderer Kotflügel beschädigt. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1.500 Euro. Der Verursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Bad Hersfeld. Am Samstag (18.04.), gegen 10.50 Uhr, befuhr ein Sprinter-Fahrer aus Bad Hersfeld die Kiefernallee in Richtung Ahornweg und kam aus derzeit unbekannten Gründen nach links von der Fahrbahn ab. Hier überfuhr er eine Verkehrsinsel und entfernte sich anschließend von der Unfallstelle ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 8.500 Euro. Durch aufmerksame Zeugen konnte der Unfall beobachtet und der Fahrer ermittelt werden. Da der Verdacht auf Alkoholkonsum bestand, wurde eine Blutentnahme angeordnet und der Führerschein sichergestellt.

(Polizeistation Bad Hersfeld)

Rotenburg. Zwischen Freitag (17.04.), gegen 14 Uhr, und Samstag (19.04.), gegen 11.10 Uhr, parkte eine Skoda-Fahrerin aus Waltershausen auf einem Parkplatz eines Hotels in der Heinz-Meise-Straße. Durch einen unbekannten Verkehrsteilnehmer wurde das Fahrzeug beim Ausparken im Bereich des Hecks, rechts beschädigt. Es entstand ein Sachschaden von rund 2.500 Euro. Der Verursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg unter 06623-937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

(Polizeistation Rotenburg)

Kontakt:

Polizeipräsidium Osthessen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Severingstraße 1-7, 36041 Fulda

Telefon: 0661 / 105-1099
E-Mail: poea.ppoh@polizei.hessen.de
(nur Mo. bis. Fr. - tagsüber)

Zentrale Erreichbarkeit:
Telefon: 0661 / 105-0

X: https://X.com/polizei_oh
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Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCUGcNYNkgEozGyLACRu7Khw
Homepage: https://ppoh.polizei.hessen.de/Startseite/

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell

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