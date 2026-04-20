Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Beschädigung an Türschloss - Diebstahl von Geldbörse - Diebstahl von elektrischem Kinderauto

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Beschädigung an Türschloss

Bad Hersfeld. Im Zeitraum von Donnerstag (16.04.) bis Samstag (18.04.) beschädigten Unbekannte in der Jenaer Straße das Schloss einer Wohnungstüre. Es entstand ein Sachschaden von etwa 100 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Diebstahl von Geldbörse Bad Hersfeld. Im Zeitraum von Donnerstag bis Freitag entwendeten dreiste Diebe in einem Baumarkt in der Landecker Straße die Geldbörse einer 73-jährigen Besucherin. Die Geldbörse befand sich in der Gesäßtasche der Dame. Anschließend wurde mit der entwendeten Bankkarte versucht an einem Geldautomaten Geld abzuheben. Ihre Polizei rät: - Lassen Sie Wertgegenstände niemals unbeobachtet und tragen sie Hand- und Umhängetaschen verschlossen auf der Vorderseite um den Körper oder klemmen Sie sich diese unter den Arm - Taschendiebe lassen sich am typisch suchenden Blick erkennen: Sie meiden den direkten Blickkontakt zum Opfer und schauen eher nach der Beute. - Tragen Sie Geldbeutel, Handy und Co dicht am Körper, im besten Fall in den verschlossenen Innentaschen Ihrer Kleidung

Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Diebstahl von elektrischem Kinderauto

Bad Hersfeld. Im Zeitraum von Donnerstag (16.04.), 22 Uhr, bis Freitag (17.04.), 8.45 Uhr, entwendeten unbekannte Täter in der Straße "Falkenblick" aus dem Garten eines Wohnhauses ein elektronisches silbernes Kinderauto des Typs "Mercedes G63 AMG, 24 V, XXl/ für 2 Personen". Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

(Steffen Heil)

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell