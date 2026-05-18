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Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Ramersdorf: Eingebautes Ortungsgerät führt zur Festnahme von Fahrraddieb - 48-Jähriger wird Haftrichter vorgeführt

Bonn (ots)

Am späten Samstagabend (16.05.2026) erhielt die Bonner Polizei gegen 23:15 Uhr Kenntnis von dem Diebstahl eines vor einem Hotel in der Straße "Am Bonner Bogen" angeschlossenen E-Bikes. Da der Geschädigte den Standort seines Rades über ein eingebautes Ortungsgerät lokalisieren konnte, fuhr eine Streifenwagenbesatzung der Wache Ramersdorf zunächst zu der angezeigten Örtlichkeit in Bonn-Küdinghoven. Während der Anfahrt der Beamten veränderte sich der Standort des Rades. Auf dem Talweg in Bonn-Limperich konnten schließlich sowohl das entwendete Fahrrad, als auch der dringend Tatverdächtige angetroffen werden.

Der 48-Jährige, der bereits in der Vergangenheit als Fahrraddieb kriminalpolizeilich in Erscheinung getreten ist, konnte durch die Polizeibeamten nach kurzer Flucht gestellt werden. Er wurde vorläufig festgenommen und in das Polizeipräsidium gebracht. Das gestohlene E-Bike konnte dem Geschädigten wieder ausgehändigt werden.

Am Montagnachmittag (18.05.2026) wird der Tatverdächtige, der ohne einen festen Wohnsitz ist, einem Haftrichter vorgeführt. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bonn
Pressestelle
Telefon: 0228 - 1510-20 bis 23
Fax: 0228-151202
https://bonn.polizei.nrw

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Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell

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