Polizei Bonn

POL-BN: Bad Honnef: Brand in Mehrfamilienhaus - 83-jähriger Bewohner verstorben

Bad Honnef (ots)

In der Nacht zu Montag (18.05.2026) wurden Feuerwehr und Polizei zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in der Straße Am Honnefer Kreuz in Bad Honnef alarmiert.

Um 01:58 Uhr wurde über Notruf eine starke Rauchentwicklung im ersten Obergeschoss des Hauses gemeldet. Die Feuerwehr brachte das Brandgeschehen unter Kontrolle. Der 83-jährige Bewohner der von dem Brand betroffenen Wohnung konnte von der Feuerwehr zunächst aus den Räumen gerettet werden, verstarb aber trotz umgehend eingeleiteter Reanimation noch vor Ort.

Das zuständige Kriminalkommissariat 11 der Bonner Polizei hat die weiteren Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen, bei denen sich bislang keine Hinweise auf eine vorsätzliche Inbrandsetzung ergeben haben.

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