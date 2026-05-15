Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Gronau: Polizeieinsatz an jüdischer Synagoge

Bonn (ots)

Am Freitagnachmittag (15.05.2026) kam es zu einem größeren Polizeieinsatz an der jüdischen Synagoge auf der Tempelstraße in Bonn-Gronau.

Die Leitstelle der Bonner Polizei wurde gegen 15:47 Uhr über einen verdächtigen Chatverlauf informiert, in dem Angaben darüber gemacht wurden, dass in der Synagoge ein Mann auf Mitglieder der Gemeinde schieße.

Neben den an der Synagogengemeinde eingesetzten Objektschutzkräften wurden sofort zahlreiche weitere Einsatzkräfte an dem Objekt zusammengezogen. Der Zugang zur Tempelstraße und die Adenauerallee wurden abgesperrt. Nach Kontaktaufnahme in die Synagoge ergab eine Überprüfung, dass es sich bei den in dem Chat gemachten Angaben um Falschmeldungen gehandelt hat. Der Polizeieinsatz konnte gegen 16:06 Uhr beendet werden.

Ein Ermittlungsverfahren wegen Vortäuschen einer Straftat wurde eingeleitet.

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