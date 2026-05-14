Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Ramersdorf: 72-jähriger Mann bei Brand verstorben

Bonn (ots)

Am Donnerstagmorgen (14.05.2026) gegen 10:48 Uhr wurden Polizei und Feuerwehr zu dem Brand in einem Haus auf der Königswinterer Straße in Bonn-Ramersdorf alarmiert.

Die Feuerwehr konnte das Brandgeschehen im Erdgeschoss des Hauses schnell unter Kontrolle bringen. Dennoch kam für den 72-jährigen Bewohner jede Hilfe zu spät. Ein Notarzt konnte nur noch seinen Tod feststellen.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen, bei denen sich nach derzeitigem Stand keine Hinweise auf eine vorsätzliche Inbrandsetzung ergeben haben.

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