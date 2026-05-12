Polizei Bonn

POL-BN: Schleiden: Verdacht des versuchten Tötungsdeliktes - Polizei und Staatsanwaltschaft ermitteln

Schleiden (ots)

Die Bonner Polizei und die Staatsanwaltschaft Aachen haben am Sonntagabend (10.05.2026) die Ermittlungen wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdeliktes in Schleiden aufgenommen.

Nach bisherigen Erkenntnissen hatte eine 58-jährige Frau zur Tatzeit gegen 21:10 Uhr eine Gemeindestraße in einem Waldgebiet von Schleiden in Richtung Bronsfeld befahren, als sie in Höhe eines kleinen Parkplatzes einen Pkw bemerkte. Beim Vorbeifahren an dem Fahrzeug vernahm die Geschädigte plötzlich Knallgeräusche und Lichtblitze aus Richtung des Autos. Bei einer Inaugenscheinnahme ihres Fahrzeugs am Fahrtziel stellte sie dann Einschussbeschädigungen fest und verständigte die Polizei.

Nach ersten Maßnahmen übernahm aufgrund der Gesamtumstände eine Mordkommission der Bonner Polizei unter Leitung von EKHK Norbert Lindhorst in enger Abstimmung mit Staatsanwältin Kathrin Wieneke von der Staatsanwaltschaft Aachen die weiteren Ermittlungen zum Geschehensablauf.

Im Zuge dieser Ermittlungen ergab sich ein dringender Tatverdacht gegen den 64-jährigen ehemaligen Lebensgefährten der Geschädigten. Dieser konnte im Rahmen von Fahndungsmaßnahmen, in die auch ein Polizeihubschrauber eingebunden war, am Montagabend (11.05.2026) in Aachen-Brand von Einsatzkräften der Polizei Aachen widerstandslos fixiert und wegen des dringenden Tatverdachtes eines versuchten Tötungsdeliktes vorläufig festgenommen werden. Dabei wurde auch die mutmaßliche Tatwaffe im Pkw des Mannes, der deutscher Staatsangehöriger ist, sichergestellt. Er soll am heutigen Dienstag (12.05.2026) einem Haftrichter vorgeführt werden.

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