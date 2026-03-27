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Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Mutmaßlicher Dreiecksbetrüger gestellt

Gelsenkirchen (ots)

Einsatzkräfte der Polizei Gelsenkirchen haben am Dienstagnachmittag, 24. März 2026, in Herten einen mutmaßlichen Betrüger gestellt.

Bei dem Beschuldigten handelt es sich um einen 18-jährigen Gelsenkirchener, der sich als Kaufinteressant online angebotener Ware ausgegeben hatte.

Bei dieser Betrugsmasche bietet er zeitglich ebenfalls Ware an, die er nicht besitzt.

Der Interessent dieses Angebots überweist den Kaufpreis an den Verkäufer des ersten Angebots, sodass der Verkäufer in dem Glauben, der 18-Jährige habe überwiesen, die Ware an eine Packstation sendet.

Dadurch erlangt der Gelsenkirchener die Ware, ohne sie selbst zu bezahlen.

Als er den Modus Operandi erneut durchführen wollte, wurde die Polizei Gelsenkirchen durch Zeugenhinweise darauf aufmerksam.

Bei seinem Versuch, die Ware dieses Mal an einer Packstation in Herten abzuholen, wurde der 18-Jährige schließlich von den Einsatzkräften gestellt.

Im Anschluss wurden durch die Ermittler auch das Fahrzeug und die Wohnung des Beschuldigten durchsucht.

Dabei konnten mehrere iPhones sowie Laptops und Tablets, ein Messer sowie Bargeld in vierstelliger Höhe sichergestellt werden.

Die Ermittlungen dauern an.

Weitere Infos zur Betrugsmasche finden Sie hier:

https://polizei.nrw/artikel/dreiecksbetrug-achtung-bei-perfider-betrugsmasche

Nachfragen für Journalistinnen und Journalisten:

Polizei Gelsenkirchen
Stephan Knipp
Telefon: +49 (0) 209 365-2015
E-Mail: pressestelle.gelsenkirchen@polizei.nrw.de
https://gelsenkirchen.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell

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