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Polizei Bonn

POL-BN: 54-jähriger Mann löst Polizeieinsatz in Bonn-Lessenich aus

Bonn (ots)

Am Dienstagmorgen (12.05.2026) gegen 07:00 Uhr wurde die Bonner Polizei nach Bonn-Lessenich alarmiert.

Hinweisen zufolge sollte sich dort in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses ein 54-jähriger Mann in einer psychischen Ausnahmesituation befinden. Nach der ersten polizeilichen Kontaktaufnahme zu dem Betroffenen konnte eine Eigengefährdung, aber auch eine Fremdgefährdung der übrigen Bewohner des Hauses nicht ausgeschlossen werden.

Unter Hinzuziehung von Kräften der Spezialeinheiten konnte der 54-Jährige gegen 11:15 Uhr in seiner Wohnung angetroffen und fixiert werden. Er wurde bei dem Zugriff verletzt. Im Anschluss wurde der Mann in eine Klinik gebracht.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bonn
Pressestelle
Telefon: 0228 - 151023
Fax: 0228-151202
https://bonn.polizei.nrw

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Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell

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