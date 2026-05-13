Polizei Bonn

POL-BN: Schleiden: Verdacht des versuchten Tötungsdeliktes - Tatverdächtiger in Untersuchungshaft - Meldung -2-

Schleiden (ots)

Die Bonner Polizei und die Staatsanwaltschaft Aachen hatten am vergangenen Sonntag (10.05.2026) die Ermittlungen wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdeliktes in Schleiden aufgenommen. Der unter dringendem Tatverdacht stehende 64-jährige ehemalige Lebensgefährte der Geschädigten konnte am Montagabend (11.05.2026) in Aachen vorläufig festgenommen werden (siehe Pressemeldung vom 12.05.2026: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/7304/6274018).

Am Dienstag (12.05.2026) hatte ein Haftrichter des Amtsgerichtes in Aachen auf Antrag der Aachener Staatanwaltschaft für den Tatverdächtigen die Untersuchungshaft wegen des Verdachts des versuchten Mordes angeordnet.

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