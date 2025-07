Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Diebstahlanzeige bei der Bundespolizei - Bestohlener und Zeuge unerlaubt in Deutschland

Bielefeld (ots)

Am Ende ging es um mehr als nur um einen gestohlenen Koffer. Am frühen Dienstagmorgen (22. Juli) hat ein 23-Jähriger am Bahnsteig des Hauptbahnhofs Bielefeld den Koffer eines Reisenden gestohlen. Wie auf den Bildern der Videoüberwachung nachvollzogen werden konnte, entwendete der Deutsche den Koffer eines 27-jährigen Marokkaners. Er entnahm dem Koffer Kleidung und entfernte sich aus dem Hauptbahnhof.

Der Geschädigte, der den Diebstahl inzwischen bemerkt hatte, stellte den Tatverdächtigen mit der Unterstützung von Zeugen. Die nun entstandene Auseinandersetzung wurde durch die Bundespolizei beendet. Der Bestohlene erhielt sein Eigentum zurück und gegen den Tatverdächtigen wurde ein Strafverfahren wegen Diebstahls eingeleitet.

Allerdings stellte sich bei der Sachverhaltsaufklärung heraus, dass sich sowohl der Bestohlene als auch ein Zeuge, ein 25-jähriger Marokkaner, ohne gültigen Aufenthaltstitel im Bundesgebiet aufhalten. Gegen beide wurden Strafverfahren wegen unerlaubten Aufenthalts eingeleitet. Während das Diebstahlsopfer später mit einer Meldeauflage entlassen werden konnte, wurde der Zeuge zur weiteren Veranlassung an die Kriminalwache des Polizeipräsidiums Bielefeld übergeben. Er wurde von den spanischen und den französischen Behörden gesucht.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell