Polizei Bonn

POL-BN: Wachtberg-Berkum: Autoreifen an geparkten Fahrzeugen beschädigt - Kriminalpolizei ermittelt

Bonn (ots)

An insgesamt sechs geparkten Autos haben sich Unbekannte in der Nacht auf Mittwoch (13.05.2026) im Wachtberger Ortsteil Berkum zu schaffen gemacht. Die Fahrzeuge waren in der Rathausstraße und in der Straße Viereck abgestellt. Nach derzeitigem Ermittlungsstand konnten an den Reifen von mindestens drei Autos äußere Beschädigungen der Täter festgestellt werden.

Das Kriminalkommissariat 33 der Bonner Polizei hat die Ermittlungen zu den Sachbeschädigungen aufgenommen und bittet um Hinweise. Wem sind im Tatzeitraum an den Tatorten verdächtige Personen aufgefallen? Möglich Zeugen werden geben, sich unter der Rufnummer 0228 15-0 oder per Mail unter kk33.bonn@polizei.nrw.de mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

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