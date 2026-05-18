Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Beuel: 67-jährige Fußgängerin angefahren - E-Scooter-Fahrer flüchtete

Bonn (ots)

Die Polizei fahndet nach einem bislang unbekannten Jugendlichen, der am Freitagmittag (15.05.2026) in Beuel mit einem grünen E-Scooter eine 67-jährige Fußgängerin angefahren haben soll.

Zur Unfallzeit gegen 13:05 Uhr überquerte die Geschädigte den Fußgängerüberweg der Hermannstraße in Richtung des Brückenforums, als sie von dem E-Scooter angefahren wurde, der gerade von der Kennedybrücke kommend in die Hermannstraße eingebogen war. Dabei wurde die 67-Jährige am Oberarm und Sprunggelenk verletzt. Der unbekannte Fahrzeugführer, der etwa 12-14 Jahre alt sein soll und mit unauffälliger Statur, kurzen, schwarzen Haaren, schwarzem Rucksack sowie schwarzer Kleidung beschrieben wird, hielt kurz an, entschuldigte sich und fuhr dann über die Hermannstraße davon, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise: Wer das Unfallgeschehen beobachtet hat oder Hinweise zum Fahrzeugführer geben kann wird gebeten, sich unter 0228 15-0 mit dem zuständigen Verkehrskommissariat 1 in Verbindung zu setzen.

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