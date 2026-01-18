Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Verkehrsunfall mit drei Leichtverletzten - Unfallverursacher flüchtig

Gelsenkirchen (ots)

Am Samstag, 17. Januar 2026, gegen 17:15 Uhr, kam es in Gelsenkirchen-Rotthausen zu einem Verkehrsunfall mit vier beteiligten Fahrzeugen, wobei drei Personen leicht verletzt wurden. Nach Angaben der beteiligten Fahrzeugführer und weiterer Zeugen soll ein Fahrzeug vom Gelände der Jet-Tankstelle nach links auf die Schwarzmühlenstraße gefahren sein, ohne auf den fließenden Verkehr zu achten. Ein aus Rotthausen in Fahrtrichtung Feldmark fahrender Fahrzeugführer eines Mercedes wich nach links aus, geriet in den Gegenverkehr und kollidierte mit einem Hyundai und einem weiteren Mercedes Vito. Bei allen Fahrzeugen wurden die Airbags ausgelöst, wobei die Fahrzeugführer leicht verletzt wurden. Zwei Verletzte wurden zur ambulanten Behandlung örtlichen Krankenhäusern zugeführt. Hinweise zu dem verursachenden Fahrzeug liegen derzeit nicht vor. Videoaufzeichnungen der Tankstelle wurden zur Sachverhaltsklärung gesichert. Die Ermittlungen dauern an.

Wer kann Angaben zum verursachenden Fahrzeug und dessen Fahrzeugführer machen? Die Polizei bittet Zeugen, sich bei der Verkehrsinspektion unter den Rufnummern 0209 365 6200 oder bei der Leitstelle unter 0209 365 2160 zu melden.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell