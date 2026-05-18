Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Tannenbusch: 63-jährige Frau vermisst - Polizei sucht nach Gisela B.

Bonn (ots)

Die Bonner Polizei erhielt am Dienstag (12.05.2026) Kenntnis über die derzeit Vermisste 63-jährige Gisela B. aus Bonn-Tannenbusch. Die Vermisste wurde zuletzt am Samstag (02.05.2026) gegen 05:20 Uhr durch den Ehemann an der Wohnanschrift gesehen. Eine Bekannte der Familie gab an, die Vermisste an dem Tag des Verschwindens, um ca. 09:30 Uhr, an der Bushaltestelle "Stolpstraße" in Bonn-Tannenbusch, in Fahrtrichtung Bonn-Zentrum, gesehen zu haben. Von der Polizei eingeleitete Suchmaßnahmen blieben bislang erfolglos. Derzeit liegen keine Anhaltspunkte für ihren aktuellen Aufenthaltsort vor. Die Vermisste hält sich nach bisherigen Erkenntnissen gerne an öffentlichen Plätzen sowie in Bahnhofsnähe auf. Da eine Eigengefährdung oder hilflose Lage nicht ausgeschlossen werden kann, bittet die Polizei die Bevölkerung um Mithilfe.

Gisela B. wird wie folgend beschrieben:

Etwa 1,71 m groß - schlanke Statur - weiße Haare - blaue Augen - zuletzt mit blauer Jeanshose, blauen Turnschuhen, rötlichem Pullover und fliederfarbener Wildlederjacke gekleidet - führte eine blaue Brusttasche mit sich und trägt eine schwarze Brille. Weiterhin hat die Vermisste ein "H" auf dem linken Mittelfinger, eine Rose auf dem rechten Oberarm und ein "J H M" (geflochten) auf dem rechten Unterarm tätowiert.

Ein Foto der Vermissten ist unter https://polizei.nrw/fahndung/203912 im Fahndungsportal der Polizei NRW abrufbar. Wer die Vermisste gesehen hat oder Hinweise zu ihrem Aufenthaltsort geben kann, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 0228 15-0 oder dem Notruf 110 bei der Polizei zu melden.

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