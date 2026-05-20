Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Kessenich: Kind bei Dooring-Unfall verletzt - Hinweise erbeten

Bonn (ots)

Am Dienstagmorgen (19.05.2026) wurde die Bonner Polizei gegen 08:00 Uhr von einem Zeugen über einen Verkehrsunfall auf der Hausdorffstraße in Kenntnis gesetzt. Nach Angaben des Mitteilers habe ein ca. 10 - 12 Jahre alter Junge mit einem E-Scooter den Gehweg der Hausdorffstraße befahren. Dort kollidierte er mit einer kurz zuvor geöffneten Autotür eines dort geparkten Pkw. Der leicht verletzte Junge, der sich offensichtlich in Begleitung seines Bruders befand, setzte seine Fahrt anschließend fort, obwohl der Autofahrer um eine Klärung des Sachverhalts vor Ort bemüht war.

Die Ermittler des Verkehrskommissariats 1 der Bonner Polizei haben nun die Ermittlungen aufgenommen und bitten um Hinweise zur Identität des Unfallverursachers und des geschädigten Kindes. Zeugen können sich bei der Polizei unter der 0228-15 0 oder per Mail an vk1.bonn@polizei.nrw.de melden.

Die Polizei nimmt das Geschehen zum Anlass, um erneut zu warnen: Vorsicht beim Öffnen der Autotür! Ein genauer Blick nach hinten mindert die Gefahren um ein Vielfaches. Deshalb unser Tipp: Öffnen Sie die Tür Ihres Autos nicht mit der Hand, die Ihrer Tür am nächsten ist, sondern mit der anderen Hand. Dadurch drehen Sie Ihren Oberkörper automatisch herum und blicken in den toten Winkel.

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