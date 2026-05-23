Polizei Bonn

POL-BN: Rheinbach: 75-Jähriger nach Verkehrsunfall verstorben

Rheinbach (ots)

Am Samstagmorgen (23.05.2026) kam es auf der B 266 in Rheinbach zu einem folgenschweren Verkehrsunfall. Ein 75-jähriger Unfallbeteiligter starb am Mittag in einem Krankenhaus.

Zur Unfallzeit gegen 10:20 Uhr hatte der Mann mit seinem Pkw die B 266 aus Richtung des Kreisverkehrs Bonner Straße/L 471 kommend in Richtung des Kreisverkehrs Koblenzer Straße/Maria-Goeppert-Mayer-Straße befahren. Nach bisherigen Ermittlungen war der Mann beim Einfahren in den Kreisverkehr mit seinem Auto aus noch ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und mit einem Lkw kollidiert, der von der Maria-Goeppert-Mayer-Straße kommend in den Kreisverkehr einfahren wollte und verkehrsbedingt wartete. Ersthelfer hatten unmittelbar Reanimationsmaßnahmen eingeleitet, die noch vor Ort von einem Notarzt übernommen worden waren. Der 75-Jährige wurde in eine Klinik gebracht, wo er jedoch am Mittag verstarb. Ersten Ermittlungen zufolge könnte ein internistischer Notfall ursächlich für den Unfall gewesen sein. Der 67-jährige Fahrer des Lkw blieb unverletzt. Der Pkw des 75-Jährigen wurde sichergestellt.

Für die Dauer der Unfallaufnahme, zu der auch ein speziell geschultes Unfallaufnahmeteam hinzugezogen wurde, kam es an der Unfallstelle zu Verkehrsbeeinträchtigungen. Die weiteren Ermittlungen zu dem Unfall werden vom zuständigen Verkehrskommissariat 2 übernommen.

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