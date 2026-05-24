Polizei Bonn

POL-BN: Foto-Fahndung: Versuchtes Tötungsdelikt in Bonn-Oberkassel - Polizei sucht nach Rajmond S. - Meldung -2-

Bonn (ots)

Der 20-jährige Rajmond S. soll am Samstagnachmittag (23.05.2026) auf der Dollendorfer Allee in Bonn-Oberkassel mit seinem Audi gezielt eine 48-jährige Angehörige angefahren haben. Diese wurde dabei leicht verletzt. Bonner Polizei und Staatsanwaltschaft hatten daraufhin die Ermittlungen wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdeliktes aufgenommen (siehe dazu unsere Pressemeldung vom 23.05.2026, 18:08 Uhr: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/7304/6280629).

Nach dem Tatgeschehen flüchtete Rajmond S. in seinem Pkw vom Tatort. Nach ihm wird derzeit gefahndet. Auf richterlichen Beschluss werden im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen auch Fotos von Rajmond S. veröffentlicht. Diese sind im Fahndungsportal der Polizei NRW unter https://polizei.nrw/fahndung/204554 abrufbar.

Wer Angaben zum Aufenthaltsort des Tatverdächtigen machen kann, setzt sich bitte mit der Mordkommission unter der Rufnummer 0228 15-0 oder per E-Mail an KK11.Bonn@polizei.nrw.de in Verbindung.

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