Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Aus seinen Fehlern nichts gelernt...

Neustadt/Weinstraße (ots)

... hat offenbar ein 26-Jährier aus 67433 Neustadt/W., welcher mit seinem Skoda am 04.02.2026 um 08:15 Uhr in der Hetzelstraße in 67433 Neustadt/W. einer Verkehrskontrolle unterzogen wurde. Der Fahrer trat bereits im November letzten Jahres wegen einer Fahrt unter Betäubungsmitteleinfluss, u.a. Kokain in Erscheinung. Auch am heutigen Tag konnten bei diesem Auffälligkeiten festgestellt werden, welche auf eine aktuelle Betäubungsmittelbeeinflussung schließen ließen. Ein entsprechender Vortest reagierte letztlich positiv auf Kokain, weshalb dem Neustadter erneut eine Blutprobe entnommen wurde. Da dieser nun zum wiederholten Male wegen gleichgelagerter Delikte in Erscheinung trat, wurde dessen Fahrzeug mit dem Ziel der Einziehung/ Verwertung sichergestellt. Ferner wurde der Führerschein des Mannes einbehalten und wird der zuständigen Fahrerlaubnis mit dem Ziel der Entziehung vorgelegt. Nun kommen auf den 26-Jährigen ein Straf-, sowie ein Ordnungswidrigkeitenverfahren zu.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Neustadt/Weinstraße

Roth, POK

Telefon: 06321-854-0
E-Mail: pineustadt@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pd.neustadt

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell

