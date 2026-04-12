Saarbrücken-Burbach (ots) - In den frühen Morgenstunden des 09.04.2026 kam es zu einem Wohnungsbrand in der Straße In den Weihergärten im Saarbrücker Stadtteil Burbach. Gegen 04:15 Uhr gingen sowohl bei der Polizeiinspektion Burbach, als auch bei der Führungs- und Lagezentrale mehrere Mitteilungen über einen Brand in dem betroffenen Anwesen ein. Durch die sofort ausgerückten Kräfte der Polizeiinspektion Burbach ...

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