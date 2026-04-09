Polizeiinspektion Saarbrücken-Burbach

POL-SBR-BURB: Wohnungsbrand in Saarbrücken-Burbach

Saarbrücken-Burbach (ots)

In den frühen Morgenstunden des 09.04.2026 kam es zu einem Wohnungsbrand in der Straße In den Weihergärten im Saarbrücker Stadtteil Burbach. Gegen 04:15 Uhr gingen sowohl bei der Polizeiinspektion Burbach, als auch bei der Führungs- und Lagezentrale mehrere Mitteilungen über einen Brand in dem betroffenen Anwesen ein. Durch die sofort ausgerückten Kräfte der Polizeiinspektion Burbach konnte eine Rauchentwicklung im 2. OG des Wohnhauses festgestellt werden. Gemeinsam mit den eintreffenden Kräften der Feuerwehr wurden die Bewohner des Anwesens evakuiert, wobei die Bewohner des 3. OG´s mittels Drehleiter gerettet werden mussten. Gleichzeitig wurde durch die Feuerwehr mit den Löscharbeiten begonnen. Alle Bewohner des Anwesens konnten gerettet werden. Durch das Brandgeschehen wurde eine Person leicht verletzt und mit Verdacht einer Rauchgasintoxikation in ein Saarbrücker Krankenhaus eingeliefert, sonst blieben alle Bewohner unverletzt. Über die Höhe des entstandenen Sachschadens kann bislang keine Angabe gemacht werden. Da zur Sicherheit die Strom- und Wasserversorgung im Anwesen abgestellt wurde und das Anwesen zurzeit nicht bewohnbar ist, wurden alle Bewohner in Notunterkünften untergebracht. Angaben zur Brandursache können bislang nicht gemacht werden. Der Brandort kann erst am Morgen des 09.04.26 untersucht werden. Für die Dauer der Löscharbeiten von ca. 1 Stunde musste die Bergstraße (B 51) in diesem Bereich vollgesperrt werden. Es kam jedoch zu keinen größeren Verkehrsbeeinträchtigungen. Insgesamt waren in dem Einsatz fünf Einsatzkommandos der Polizei, sieben Feuerwehrfahrzeuge mit 31 Feuerwehrkräften, zwei Notärzte und drei RTW eingebunden.

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