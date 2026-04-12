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POL-SBR-BURB: Vermisste 13-jährige Amelie Summer aus Saarbrücken

POL-SBR-BURB: Vermisste 13-jährige Amelie Summer aus Saarbrücken
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Saarbrücken (ots)

Seit den Abendstunden des 11.04.2026 wird die 13-jährige Amelie Summer aus Saarbrücken vermisst. Sie hat ihre Wohngruppe gegen 16:30 Uhr in unbekannte Richtung verlassen. Derzeit gibt es keine Hinweise zu ihrem tatsächlichen Aufenthaltsort.

Amelie Summer ist dem äußeren Erscheinungsbild 12-14 Jahre alt, ca. 160-165cm groß, schlanke Statur, schwarze, lange Haare. Zur Bekleidung ist nichts bekannt.

Hinweise zu dem Aufenthaltsort oder Sichtmeldungen erbittet die PI Saarbrücken-Burbach unter der Telefonnummer 0681/97150 oder bei jeder anderen Polizeiinspektion.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Saarbrücken-Burbach
SBR-BURB- DGL
Heinrich-Barth-Straße 2
66115 Saarbrücken
Telefon: 0681/97150
E-Mail: pi-sb-burbach@polizei.slpol.de
Internet: www.polizei.saarland.de
Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de
Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland
Instagram: https://www.instagram.com/polizei_saarland
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCjrFf1AVlv7NqaGzigS1R-g

Original-Content von: Polizeiinspektion Saarbrücken-Burbach, übermittelt durch news aktuell

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