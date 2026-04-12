Polizeiinspektion Saarbrücken-Burbach
POL-SBR-BURB: Vermisste 13-jährige Amelie Summer aus Saarbrücken
Saarbrücken (ots)
Seit den Abendstunden des 11.04.2026 wird die 13-jährige Amelie Summer aus Saarbrücken vermisst. Sie hat ihre Wohngruppe gegen 16:30 Uhr in unbekannte Richtung verlassen. Derzeit gibt es keine Hinweise zu ihrem tatsächlichen Aufenthaltsort.
Amelie Summer ist dem äußeren Erscheinungsbild 12-14 Jahre alt, ca. 160-165cm groß, schlanke Statur, schwarze, lange Haare. Zur Bekleidung ist nichts bekannt.
Hinweise zu dem Aufenthaltsort oder Sichtmeldungen erbittet die PI Saarbrücken-Burbach unter der Telefonnummer 0681/97150 oder bei jeder anderen Polizeiinspektion.
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