Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Zentrum: 37-Jähriger nach Sexualdelikt festgenommen

Bonn (ots)

Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Bonn und des Polizeipräsidiums Bonn:

Nach einem Sexualdelikt hat die Bonner Polizei am Montagnachmittag (25.05.2026) einen 37-jährigen Mann in einem Hotel am Bonner Hauptbahnhof vorläufig festgenommen.

Er steht in dringendem Verdacht, vor zwei Kindern (11, 12) sexuelle Handlungen an sich vorgenommen zu haben. Zur Tatzeit gegen 16:45 Uhr soll der Mann dabei durch Pfiffe auf sich aufmerksam gemacht haben. Ein alarmiertes Streifenteam der Polizeiwache Innenstadt eilte daraufhin zum Tatort und nahm den Tatverdächtigen fest. Er wurde ins Polizeipräsidium gebracht, wo die Kriminalwache die ersten Ermittlungen gegen ihn übernahm.

Der 37-Jährige ist als rückfallgefährdeter Sexualstraftäter im KURS-Programm der Polizei NRW. KURS steht für "Konzept zum Umgang mit rückfallgefährdeten Sexualstraftätern".

Am Dienstagmorgen (26.05.2026) wurden die weiteren Ermittlungen vom für Sexualdelikte zuständigen Kriminalkommissariat 12 übernommen. Diese dauern derzeit noch an.

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