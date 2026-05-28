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Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Folgemeldung: Flensburg: 13-Jähriger bei Messerangriff lebensgefährlich verletzt - Untersuchungshaft angeordnet

Flensburg (ots)

Wie berichtet war es am Dienstagabend (26.05.2026) gegen 22:45 Uhr im Bereich Landsknechtstraße Ecke Ritterstraße in Flensburg zu einer gewalttätigen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen gekommen. Dabei erlitt ein 13-jähriger deutscher Staatsangehöriger lebensgefährliche Stichverletzungen. Nach aktuellem Stand befindet sich der Junge inzwischen nicht mehr in Lebensgefahr. Die Mordkommission der Bezirkskriminalinspektion Flensburg übernahm gemeinsam mit der Staatsanwaltschaft Flensburg die Ermittlungen wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdelikts.

Im Rahmen der weiteren Ermittlungen hat sich der Tatverdacht gegen den vorläufig festgenommenen 17-jährigen rumänischen Staatsangehörigen erhärtet. Der Beschuldigte wurde nach seiner Entlassung aus dem Krankenhaus am heutigen Tage einem Haftrichter beim Amtsgericht Flensburg vorgeführt. Aufgrund des dringenden Tatverdachts wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Flensburg Untersuchungshaft angeordnet.

Die Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat sowie zum genauen Tatablauf dauern weiterhin an.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Flensburg
Norderhofenden 1
24937 Flensburg
Jan Krüger
Telefon: 0461/484-2010
E-Mail: pressestelle.flensburg@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Flensburg, übermittelt durch news aktuell

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