Feuerwehr Mainz

FW Mainz: Aufmerksame Nachbarn verhindern Schlimmeres - Person aus verrauchten Wohnung gerettet

Mainz (ots)

Am Mittwochnachmittag wurde die Feuerwehr Mainz gegen 16:30 Uhr zu einer Rauchentwicklung in einem Wohngebäude in der Kartäuserstraße alarmiert. Nachbarn hatten Rauch aus einem Fenster im ersten Obergeschoss bemerkt. Sie reagierten richtig: Sie klingelten und klopften an die Wohnungstür, als niemand öffnete, wählten sie den Notruf.

Beim Eintreffen der Feuerwehr waren die Rauchwarnmelder aus der Wohnung deutlich zu hören. Da zunächst unklar war, ob sich noch Personen in der Wohnung befinden, wurden sofort zwei Zugangswege vorbereitet. Während Einsatzkräfte versuchten die Wohnungstür zu öffneten, wurde parallel eine Drehleiter in Stellung gebracht. Über die Drehleiter konnte ein gekipptes Fenster geöffnet werden, um bei Bedarf schnell in die Wohnung zu gelangen.

Zeitgleich konnte die Wohnungstür schließlich ohne Schäden geöffnet werden. In der verrauchten Wohnung fanden die Einsatzkräfte eine schlafende Person vor. Die Person wurde aus der Wohnung gebracht und dem Rettungsdienst übergeben. Ursache der Rauchentwicklung war ein vergessener Topf mit Essen auf dem Herd. Anschließend wurde die Wohnung durch die Feuerwehr belüftet. Weitere Maßnahmen der Feuerwehr waren nicht erforderlich.

Der Einsatz zeigt eindrücklich: Rauchwarnmelder retten Leben - aber auch aufmerksame Nachbarn können entscheidend sein. Gerade im Schlaf ist der Geruchssinn stark eingeschränkt. Brandrauch wird daher oft nicht oder erst zu spät wahrgenommen. Rauchwarnmelder warnen frühzeitig mit einem lauten Alarm und verschaffen damit wertvolle Zeit, um sich selbst in Sicherheit zu bringen oder Hilfe zu rufen. In diesem Fall haben zusätzlich die Nachbarn richtig reagiert und durch ihr schnelles Handeln vermutlich Schlimmeres verhindert.

Die Feuerwehr Mainz bittet daher: Wenn Sie einen Rauchwarnmelder hören, Rauch sehen oder Brandgeruch wahrnehmen, schauen Sie nicht weg. Klopfen Sie, klingeln Sie - und wählen Sie im Zweifel sofort den Notruf 112.

Im Einsatz waren 11 Einsatzkräfte der Feuerwehr Mainz sowie Rettungsdienst und Polizei.

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