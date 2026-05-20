PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Feuerwehr Mainz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Feuerwehr Mainz

FW Mainz: Aufmerksame Nachbarn verhindern Schlimmeres - Person aus verrauchten Wohnung gerettet

Mainz (ots)

Am Mittwochnachmittag wurde die Feuerwehr Mainz gegen 16:30 Uhr zu einer Rauchentwicklung in einem Wohngebäude in der Kartäuserstraße alarmiert. Nachbarn hatten Rauch aus einem Fenster im ersten Obergeschoss bemerkt. Sie reagierten richtig: Sie klingelten und klopften an die Wohnungstür, als niemand öffnete, wählten sie den Notruf.

Beim Eintreffen der Feuerwehr waren die Rauchwarnmelder aus der Wohnung deutlich zu hören. Da zunächst unklar war, ob sich noch Personen in der Wohnung befinden, wurden sofort zwei Zugangswege vorbereitet. Während Einsatzkräfte versuchten die Wohnungstür zu öffneten, wurde parallel eine Drehleiter in Stellung gebracht. Über die Drehleiter konnte ein gekipptes Fenster geöffnet werden, um bei Bedarf schnell in die Wohnung zu gelangen.

Zeitgleich konnte die Wohnungstür schließlich ohne Schäden geöffnet werden. In der verrauchten Wohnung fanden die Einsatzkräfte eine schlafende Person vor. Die Person wurde aus der Wohnung gebracht und dem Rettungsdienst übergeben. Ursache der Rauchentwicklung war ein vergessener Topf mit Essen auf dem Herd. Anschließend wurde die Wohnung durch die Feuerwehr belüftet. Weitere Maßnahmen der Feuerwehr waren nicht erforderlich.

Der Einsatz zeigt eindrücklich: Rauchwarnmelder retten Leben - aber auch aufmerksame Nachbarn können entscheidend sein. Gerade im Schlaf ist der Geruchssinn stark eingeschränkt. Brandrauch wird daher oft nicht oder erst zu spät wahrgenommen. Rauchwarnmelder warnen frühzeitig mit einem lauten Alarm und verschaffen damit wertvolle Zeit, um sich selbst in Sicherheit zu bringen oder Hilfe zu rufen. In diesem Fall haben zusätzlich die Nachbarn richtig reagiert und durch ihr schnelles Handeln vermutlich Schlimmeres verhindert.

Die Feuerwehr Mainz bittet daher: Wenn Sie einen Rauchwarnmelder hören, Rauch sehen oder Brandgeruch wahrnehmen, schauen Sie nicht weg. Klopfen Sie, klingeln Sie - und wählen Sie im Zweifel sofort den Notruf 112.

Im Einsatz waren 11 Einsatzkräfte der Feuerwehr Mainz sowie Rettungsdienst und Polizei.

Rückfragen bitte an:

Nur für Medienvertreter:Innen!

Landeshauptstadt Mainz
Feuerwehr
Telefon: 06131 - 12 4650
E-Mail: puma.feuerwehr@stadt.mainz.de
http://www.berufsfeuerwehr-mainz.de

Original-Content von: Feuerwehr Mainz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Feuerwehr Mainz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Feuerwehr Mainz
Weitere Meldungen: Feuerwehr Mainz
Alle Meldungen Alle
  • 20.05.2026 – 10:17

    FW Mainz: Rauchentwicklung in Hochhaus - Feuerwehr mit hohem Kräfteansatz im Einsatz

    Mainz (ots) - Am Mittwochmorgen gegen 07:00 Uhr erreichte die Integrierte Leitstelle Mainz über den Notruf 112 die Meldung, dass aus einer Wohnung in der Elsa-Brändström-Straße Rauch dringt. Da es sich bei dem betroffenen Gebäude um ein Hochhaus handelt, wurde ein erhöhter Kräfteansatz von Feuerwehr und Rettungsdienst alarmiert. Beim Eintreffen an der ...

    mehr
  • 19.05.2026 – 06:56

    FW Mainz: Abschlussmeldung zum Brand in Hotel am Hauptbahnhof - 43 Personen betroffen

    Mainz (ots) - Der Einsatz der Feuerwehr Mainz nach einem Brandereignis in einem Hotel in der Schottstraße im Bereich des Mainzer Hauptbahnhofs konnte am frühen Dienstagmorgen gegen 06:15 Uhr abgeschlossen werden. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte war eine deutliche Rauchentwicklung aus dem Hotel feststellbar. Aufgrund der Lage wurde das Alarmstichwort erhöht ...

    mehr
  • 19.05.2026 – 04:30

    FW Mainz: Folgemeldung zum Brand in Hotel am Hauptbahnhof - rund 50 Personen evakuiert

    Mainz (ots) - Die Feuerwehr Mainz befindet sich weiterhin bei einem Brandereignis in einem Hotel in der Schottstraße, im Bereich des Mainzer Hauptbahnhofs, im Einsatz. Die Alarmierung erfolgte in der Nacht zu Dienstag gegen 02:35 Uhr. Bereits auf der Anfahrt wurde eine starke Rauchentwicklung aus dem Gebäude gemeldet. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte war die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren