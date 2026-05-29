Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Tarp/Eggebek: Radmuttern an mehreren PKW gelöst - zwei Unfälle

Tarp/Eggebek (ots)

Am 26.05.2026 erstatteten gleich zwei Personen Anzeigen bei der Polizei Tarp, nachdem während der Fahrt jeweils ein Reifen ihrer PKW abgefallen war. Die Wagen seien zuvor in Tarp und Eggebek abgestellt gewesen. Die ermittelnden Beamten gehen davon aus, dass die Radmuttern vorsätzlich gelöst wurden und suchen nach Zeugen. Bereits am 11.05.2026 hatte es einen ähnlichen Vorfall auf der A7 gegeben, nachdem der Fahrer zuvor ebenfalls in Tarp geparkt habe.

Zu dem ersten Unfall sei es schon am 09.05.2026 gekommen, wie der Polizei am 26.05.2026 mitgeteilt wurde. Der Fahrer habe sein Fahrzeug zunächst gegen 14:30 Uhr im Weißdornweg in Tarp abgestellt. Nach nur kurzer Parkdauer sei er in Richtung Ortskern gefahren. In Höhe der Tankstellen habe sich der linke Vorderreifen gelöst. Es entstand Sachschaden, verletzt wurde niemand.

Am 11.05.2026 erschien ein Geschädigter bei der Polizeistation Tarp, nachdem er zuvor auf der A7 eine ungewöhnliche Vibration im Lenkrad wahrgenommen habe und daraufhin auf dem nächsten Parkplatz fünf lose Muttern an einem Rad seines PKW festgestellt habe. Der Wagen habe in der Nacht auf einem öffentlichen Parkplatz in der Pommernstraße in Tarp gestanden.

Der dritte Vorfall ereignete sich am Morgen des 26.05.2026. Der Anzeigende teilte der Polizei mit, dass sein Auto in der Hauptstraße in Eggebek einen Reifen verloren habe, nachdem die Fahrzeugführerin ein Schleifen wahrgenommen habe. Das Rad sei weitergerollt und habe einen anderen PKW beschädigt. Auch hier wurde niemand verletzt. Das Fahrzeug habe in der Nacht in der Hauptstraße in Eggebek gestanden.

Die Polizeistation Tarp ermittelt in allen drei Fällen wegen des Gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und sucht Zeugen, die in den entsprechenden Parkzeiträumen an den entsprechenden Orten ungewöhnliche Beobachtungen gemacht haben. Sie werden gebeten, sich telefonisch unter 04638-89410 oder per Mail unter Tarp.Pst@polizei.landsh.de zu melden.

Die Polizei rät dazu, vor jedem Fahrtantritt eine Fahrzeugkontrolle durchzuführen. Diese sollte auch einen Rundgang um das Auto mit entsprechender Sichtkontrolle beinhalten.

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