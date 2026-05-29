Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Flensburg: Folgemeldung: Tatverdacht nach Brandstiftung in leerstehendem Einfamilienhaus erhärtet

Flensburg (ots)

Nach dem Brand eines leerstehenden Einfamilienhauses im Taruper Weg in Flensburg am Abend des 09.03.2026 konnten die Ermittlungen der Kriminalpolizei inzwischen entscheidend vorangebracht werden.

Wie bereits berichtet, war es gegen 20:00 Uhr zu einem Feuer in dem leerstehenden Gebäude im Taruper Weg 16 gekommen. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen und ein Übergreifen der Flammen verhindern. Der entstandene Sachschaden wird auf über 100.000 Euro geschätzt.

Im Rahmen des öffentlichen Zeugenaufrufs meldete sich eine Zeugin bei der Polizei und gab einen entscheidenden Hinweis auf einen Jugendlichen. Durch die anschließenden Ermittlungen des Kommissariats 2 der BKI Flensburg ergab sich ein Tatverdacht gegen zwei zum Tatzeitpunkt 14-jährige deutsche Jugendliche aus Flensburg.

Durch weitere kriminalpolizeiliche Maßnahmen konnte der Tatverdacht gegen die beiden Jugendlichen erhärtet werden. Die Ermittlungen wegen des Verdachts der vorsätzlichen Brandstiftung dauern an.

Weitere Angaben werden derzeit aufgrund des jugendlichen Alters der Tatverdächtigen nicht gemacht.

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