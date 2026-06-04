POL-COE: Coesfeld, Dülmener Straße/ Verdacht der Drogenfahrt

Coesfeld (ots) - Eine Streifenwagenbesatzung befand sich am Dienstagabend (02.06.26) hinter einem Transporter auf der L580 in Fahrtrichtung Billerbeck. Als der 67-jährige Fahrer in der Bauerschaft Alstätte auf ein Grundstück abbog, tat er das gegen 23.30 Uhr sehr langsam. Die Polizisten entschieden sich zur Kontrolle. Beim Aussteigen musste sich der 67-jährige Fahrer am Fahrzeug abstützen und taumelte. Ein ...

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