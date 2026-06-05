Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Dielheim/Rhein-Neckar-Kreis: Verkehrsunfall mit erheblichem Sachschaden

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Beträchtlicher Sachschaden entstand bei einem Verkehrsunfall am Mittwochmittag in Dielheim.

Eine 66-jährige Frau war gegen 11.20 Uhr mit ihrem Ford auf der Schillerstraße in Richtung der Straße Eckertsberg unterwegs. An der Kreuzung zur Eichendorffstraße nahm sie einem 43-jährigen Mann die Vorfahrt, der mit seinem Linienbus die Eichdorffstraße in Richtung Wieslocher Straße befuhr. Die Frau bog, ohne anzuhalten, nach rechts in die Eichendorffstraße ein und stieß dabei gegen den vorfahrtsberechtigen Bus. Sowohl die Fahrerin des Ford, der Busfahrer als auch die Fahrgäste im Bus blieben unverletzt.

An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden, der auf insgesamt 25.000 Euro geschätzt wird. Der Ford war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Die weiteren Unfallermittlungen führt das Polizeirevier Wiesloch.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell