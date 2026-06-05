Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Trickdiebe erbeuten Ersparnisse eines 86-Jährigen - Zeugenaufruf

Mannheim (ots)

Ein 86-jähriger Mann im Stadtteil Käfertal wurde am Dienstagabend Opfer trickreicher Diebe.

Gegen 21 Uhr klingelten zwei unbekannte Männer an der Wohnungstür des Seniors in der Rollbühlstraße und gaben Interesse an einem Rollator vor. Die beiden Männer folgten dem 86-Jährigen in ein Zimmer in der Wohnung und begutachteten den Rollator. Im weiteren Verlauf verwickelte einer der Unbekannten den 86-jährigen Mann in ein Gespräch und lenkte ihn ab. Währenddessen begab sich der zweite Mann unbemerkt in die anderen Wohnräume, durchsuchte diese und nahm schließlich eine Tasche mit Bargeld an sich.

Als der Geschädigte schließlich bemerkte, dass der zweite Mann in den weiteren Wohnräumen herumschlich, verließen die Unbekannten eiligst die Wohnung und flüchteten in unbekannte Richtung.

Die beiden Männer werden wie folgt beschrieben:

- Ca. 170 bis 175 cm groß - Normale Statur - Gebräunte Hautfarbe - Dunkle Haare - Einer der Männer trug einen Kinnbart

Die weiteren Ermittlungen werden durch das Polizeirevier Mannheim-Käfertal geführt. Zeuginnen und Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu den beiden unbekannten Männern geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mannheim-Käfertal, Tel.: 0621/71849-0 zu melden.

Präventionstipps - so schützen Sie sich vor Trickdiebstahl: Trickdiebe sind oft gut organisiert und nutzen gezielt das Vertrauen älterer Menschen aus.

- Öffnen Sie Fremden nicht die Tür, ohne zuvor deren Identität zweifelsfrei geklärt zu haben. Seriöse Behörden und Dienstleister kündigen Besuche in der Regel vorher an. - Lassen Sie keine Unbekannten in Ihr Zuhause, auch dann nicht, wenn diese einen glaubwürdigen Grund vortäuschen. - Bewahren Sie Bargeld und Wertsachen sicher auf - möglichst in einem Tresor oder einer Bank, nicht in der Wohnung oder im Haus. - Rufen Sie im Zweifelsfall sofort die Polizei unter der Notrufnummer 110 an - auch wenn Sie nur ein ungutes Gefühl haben. - Sprechen Sie mit Angehörigen und Nachbarn über solche Maschen, damit auch andere sensibilisiert werden. - Wer Opfer einer solchen Tat geworden ist, sollte sich nicht schämen Trickdiebe sind professionelle Täter, die auf die Gutgläubigkeit ihrer Opfer spezialisiert sind.

Weitere Informationen und Beratungsangebote zum Schutz vor Trickbetrug erhalten Sie bei Ihrer zuständigen Polizeidienststelle oder unter https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/diebstahl/trickdiebstahl-in-wohnungen.

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