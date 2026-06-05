Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Einbruch in Firmengebäude - Zeugenaufruf

Mannheim (ots)

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch brachen Unbekannte in ein Firmengebäude im Stadtteil Wohlgelegen ein.

Zwischen Dienstag, 19.45 Uhr und Mittwoch, 6.30 Uhr hebelten die Einbrecher die Eingangstüren des Gebäudes in der Gutenbergstraße auf und drangen in die Büroräume ein. Diese durchsuchten sie nach Stehlenswertem. Anschließend versuchten sie im Inneren des Gebäudes die Zugangstür zu den Räumlichkeiten einer weiteren, im gleichen Gebäude ansässigen Firma aufzuhebeln, was jedoch mißlang. Nach derzeitigem Ermittlungsstand flüchteten die Eindringlinge über zwei Fenster an der Gebäuderückseite in unbekannte Richtung.

Inwiefern sie etwas entwendet hatten, ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen des Polizeireviers Mannheim-Neckarstadt.

Zeuginnen und Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt, Tel.: 0621/3301-0 zu melden.

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