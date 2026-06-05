Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Einbruch in Mehrfamilienhaus - Zeugenaufruf

Mannheim (ots)

Unbekannte brachen am Mittwochmittag in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in den Mannheimer Innenstadt-Quadraten ein.

In der Zeit zwischen 11.30 Uhr und 12.45 Uhr drangen die Unbekannten zunächst in das Anwesen im Quadrat E 7 ein. Im Gebäude brachen sie die Abschlusstür einer Wohnung auf und drangen in die Räumlichkeiten ein. Hier durchwühlten sie Schränke und Schubladen auf der Suche nach Wertgegenständen. Sie ließen Bargeld, einen tragbaren Computer sowie Schmuck mitgehen. Der entstandene Sach- und Diebstahlschaden lässt sich derzeit noch nicht beziffern.

Im gleichen Zeitraum versuchten Unbekannte, in eine weitere, gegenüberliegende Wohnung im gleichen Anwesen einzudringen. Die Abschlusstür hielt jedoch den Aufbruchsversuchen stand, so dass die Täter ohne Beute von dannen ziehen mussten.

Die weiteren Ermittlungen des Fachdezernats der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg dauern an. Zeuginnen und Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621/174-4444 beim kriminalpolizeilichen Hinweistelefon zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell