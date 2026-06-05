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Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Seniorin in der Weststadt beraubt - Zeugenaufruf

Heidelberg (ots)

Ein bislang unbekannter Täter entriss am Donnerstag um kurz nach 17:30 Uhr einer 87-Jährigen in der Dantestraße deren Handtasche. Nach der Tat versetzte der Mann der Seniorin einen Stoß, so dass diese in eine Hecke fiel. Anschließend floh er in Richtung Hildastraße. Zwei Radfahrer vernahmen die Rufe der 87-Jährigen und nahmen die Verfolgung des Tatverdächtigen auf, konnten ihn aber nicht mehr einholen. Es stellte sich heraus, dass der Täter Bargeld und eine Bankkarte aus der Tasche entnommen und diese dann weggeworfen hatte. Die Radfahrer entdeckten die Handtasche und brachten sie der Frau zurück. Durch den Überfall wurde die Seniorin leicht verletzt. Der Tatverdächtige hatte eine zierliche Gestalt, war 170 cm groß und hatte dunkle, kurze, glatte Haare. Sein Alter wird auf ungefähr 22 Jahre geschätzt. Bekleidet war er vermutlich mit einer braunen Jacke mit Karo-Muster und einer blauen Hose. Die Kriminalpolizeidirektion Heidelberg ermittelt nun wegen Raub.

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim kriminalpolizeilichen Hinweistelefon unter der Telefonnummer 0621/174-4444 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Philipp Kiefner
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

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