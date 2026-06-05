Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: In Tankstelle eingebrochen - Zeugenaufruf

Mannheim (ots)

Am frühen Freitagmorgen brachen unbekannte Täter in eine Tankstelle im Stadtteil Vogelstang ein.

Die Unbekannten brachen gegen 2.30 Uhr die Hintereingangstür des Tankstellengebäudes in der Magdeburger Straße auf und drangen in den Verkaufsraum ein. Hier nahmen sie mehrere Dosen mit Bier und Energy-Drinks an sich und flüchteten anschließend in unbekannte Richtung.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand handelt es sich bei den Einbrechern um zwei männliche Personen, die Deutsch sprachen. Weitere Erkenntnisse zu den beiden Personen liegen nicht vor.

Die weiteren Ermittlungen des Polizeireviers Mannheim-Käfertal dauern an. Zeuginnen und Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise zu den beiden Tätern geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0621/71849-0 beim Polizeirevier Mannheim-Käfertal zu melden.

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