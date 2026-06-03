Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: A31/Geeste - Verkehrsunfall zwischen Lkw und Pkw - Polizei sucht Zeugen

A31/Geeste (ots)

Am Dienstag, den 02.06.2026, kam es gegen 14:50 Uhr auf der A31 in Fahrtrichtung Süden zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Lkw und einem Pkw.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 59-jähriger Fahrer einer Sattelzugmaschine den Hauptfahrstreifen der Autobahn. Zeitgleich war eine 73-jährige Fahrerin eines Mazda CX-3 auf dem Überholfahrstreifen unterwegs. Während der parallel versetzten Fahrt kam es zum Kontakt zwischen beiden Fahrzeugen.

An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Verletzt wurde nach bisherigen Erkenntnissen niemand.

Da beide Beteiligten angeben, ihre jeweilige Fahrspur nicht verlassen zu haben, ist der genaue Unfallhergang derzeit unklar. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise zum Unfallhergang geben können, werden gebeten, sich bei der Autobahnpolizei unter der Telefonnummer 05908/9348115 zu melden.

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