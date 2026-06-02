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Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Wietmarschen - Autofahrer prallt gegen Baum - 22-Jähriger unter Schock

Wietmarschen (ots)

Heute Morgen gegen 6.45 Uhr kam es in Wietmarschen im Bereich Nordstraße / Vorgartenstraße zu einem Verkehrsunfall.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 22-jähriger Fahrer eines VW Polo die Nordstraße aus Richtung Lingen kommend in Fahrtrichtung Wietmarschen. Beim Abbiegen in die Vorgartenstraße kam der Fahrer aus bislang ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab. Der Pkw kollidierte zunächst mit einem auf dem Boden liegenden Ast und anschließend frontal mit einem Baum.

Am Fahrzeug entstand ein Totalschaden in Höhe von etwa 8.000 Euro. Der 22-Jährige blieb nach ersten Erkenntnissen unverletzt, stand jedoch unter Schock und wurde vorsorglich mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Christopher Degner
Telefon: +49 591 - 87 204
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

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