Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Versuchter Einbruch in Kiosk in der Innenstadt - Polizei sucht Zeugen

Lingen (ots)

In der Nacht zu Sonntag, den 31.05.2026, kam es zwischen 01:00 Uhr und 02:00 Uhr an der Großen Straße in Lingen zu einem versuchten Einbruch in einen Kiosk.

Bislang unbekannte Täter verschafften sich zunächst Zutritt zu dem Grundstück eines Wohn- und Geschäftshauses in unmittelbarer Nähe zum Marktplatz. Anschließend wurde die Eingangstür des Gebäudes gewaltsam geöffnet. Ein Bewohner des Hauses gab an, in der Nacht einen lauten Knall aus dem Treppenhaus wahrgenommen zu haben und verständigte die Besitzerin.

Nach bisherigen Erkenntnissen wurde kein Diebesgut entwendet. Es entstand jedoch Sachschaden.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zur Tat beziehungsweise zu möglichen Tätern geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Lingen unter der Telefonnummer 0591/870 zu melden.

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