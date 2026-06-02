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Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Schüttorf - Diebstahl von Kupferkabeln bei den Stadtwerken - Polizei sucht Zeugen

Schüttorf (ots)

Am Samstag, dem 30.05.2026, zwischen 02:00 Uhr, und 03:00 Uhr, kam es an der Straße "Heidfeld" in Schüttorf zu einem Diebstahl auf dem Gelände der Stadtwerke.

Bislang unbekannte Täter verschafften sich Zugang zu dem umzäunten Gelände und entwendeten mehrere Kabeltrommeln mit Kupferkabel. Der entstandene Schaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zur Tat beziehungsweise zu möglichen Tätern geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Bad Bentheim unter der Telefonnummer 05922/776600 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Christopher Degner
Telefon: +49 591 - 87 204
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

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