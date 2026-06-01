Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Einbruch in Freibad Münchehagen - Wandtresor entwendet

Münchehagen (ots)

(Thi) In der Nacht zu Montag, 01.06.2026, kam es zu einem Einbruch in das Freibad Münchehagen an der Straße "Am Schacht".

Nach bisherigen Erkenntnissen verschaffte sich ein bislang unbekannter Täter gegen 01:30 Uhr gewaltsam Zutritt zu dem Freibadgebäude, indem ein Fenster aufgehebelt beziehungsweise aufgedrückt wurde. Im Inneren brach der Täter die Tür zum Kassenraum auf und riss dort einen Wandtresor aus der Verankerung.

Der Täter flüchtete anschließend mit dem Tresor in unbekannte Richtung. Ob sich neben dem Tresor weiteres Diebesgut in den Händen des Täters befindet, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen.

Die Polizei Stolzenau hat die Ermittlungen wegen besonders schweren Diebstahls aufgenommen und bittet Zeuginnen und Zeugen, die in der Nacht zum 01.06.2026 im Bereich des Freibades Münchehagen verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer 05761-90200 bei der Polizei Stolzenau zu melden. Insbesondere werden Hinweise zu Personen gesucht, die sich zur Tatzeit im Bereich "Am Schacht" aufgehalten haben oder mit dem Abtransport eines Tresors in Verbindung stehen könnten.

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