Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Verkehrsunfallflucht in Nienburg - Polizei sucht Zeugen

Nienburg (ots)

(Thi) Im Zeitraum von Donnerstag, 28.05.2026, 17:30 Uhr, bis Freitag, 29.05.2026, 07:05 Uhr, kam es in der Stuttgarter Straße in Nienburg zu einer Verkehrsunfallflucht.

Nach bisherigen Erkenntnissen wurde ein ordnungsgemäß geparkter Ford Fiesta durch ein bislang unbekanntes Fahrzeug beim Ein- oder Ausparken beschädigt. Dabei wurde die linke Fahrzeugseite des Ford erheblich zerkratzt. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 2.000 Euro geschätzt.

Der oder die bislang unbekannte Fahrzeugführende entfernte sich anschließend vom Unfallort, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern oder die Feststellung der Personalien zu ermöglichen.

Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort eingeleitet und bittet Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise zum Unfallgeschehen oder zum verursachenden Fahrzeug geben können, sich bei der Polizei zu melden.

Zeugenhinweise nimmt die Polizei Nienburg unter der Telefonnummer 05021-92120 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell