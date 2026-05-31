Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Rinteln-Zeugenaufruf: Radfahrer bei Zusammenstoß mit Pkw in Rinteln verletzt

Rinteln (ots)

(vf)Bei einem Zusammenstoß mit einem Pkw ist am Samstag, 30.05.2026, um 16.15 Uhr ein 37 Jahre alter Fahrradfahrer in Rintelns Nordstadt verletzt worden. Der Mann kam zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus. Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang geben können.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr der Radfahrer den Ostpreußenweg in Richtung Bahnhofsallee als sich von hinten ein dunkler PKW näherte und den Radfahrer touchierte. Der Radfahrer kam durch den Zusammenstoß zu Fall und erlitt Schürfwunden und einen zweifachen Beinbruch. Der PKW entfernte sich anschließend in unbekannte Richtung.

Zeugen, die Hinweise zu dem Unfall geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Rinteln unter der Telefonnummer 05751-96460 zu melden.

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