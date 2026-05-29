Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg
POL-NI: Verkehrsunfall zwischen E-Scooter und Fahrradfahrer in Bad Nenndorf
Bad Nenndorf (ots)
(Thi) Am Donnerstag, den 28.05.2026, kam es gegen 19:15 Uhr in der Buchenallee, Ecke "Am Kurpark", in 31542 Bad Nenndorf zu einem Verkehrsunfall zwischen einem E-Scooter und einem Fahrradfahrer.
Nach bisherigen Erkenntnissen stießen der 14-jährige E-Scooter-Fahrer und der 18-jährige Fahrradfahrer seitlich zusammen, während sie in gleicher Richtung unterwegs waren. Beide Beteiligten erlitten leichte Verletzungen.
An den Fahrzeugen entstand zudem leichter Sachschaden.
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