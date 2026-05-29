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Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Verkehrsunfall zwischen E-Scooter und Fahrradfahrer in Bad Nenndorf

Bad Nenndorf (ots)

(Thi) Am Donnerstag, den 28.05.2026, kam es gegen 19:15 Uhr in der Buchenallee, Ecke "Am Kurpark", in 31542 Bad Nenndorf zu einem Verkehrsunfall zwischen einem E-Scooter und einem Fahrradfahrer.

Nach bisherigen Erkenntnissen stießen der 14-jährige E-Scooter-Fahrer und der 18-jährige Fahrradfahrer seitlich zusammen, während sie in gleicher Richtung unterwegs waren. Beide Beteiligten erlitten leichte Verletzungen.

An den Fahrzeugen entstand zudem leichter Sachschaden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg
Nina Hundeshagen-Engelke
Amalie-Thomas-Platz 1
31582 NIENBURG

E-Mail: nina.hundeshagen-engelke@polizei.niedersachsen.de
Telefon: 05021-9212 204
Fax2mail: +49 511 9695636008

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell

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