Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Verkehrsunfall in Bückeburg - Eine Person leicht verletzt

Bückeburg (ots)

(Thi) Am Donnerstag, den 28.05.2026, kam es gegen 08:03 Uhr im Kreuzungsbereich Julianenweg/Graf-Wilhelm-Straße in 31675 Bückeburg zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw.

Nach bisherigen Erkenntnissen missachtete eine 58-jährige Fahrzeugführerin im Kreuzungsbereich die Vorfahrt eines von rechts kommenden Pkw. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge.

Die 58-Jährige erlitt hierbei leichte Verletzungen und wurde zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. Ihr Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Der entstandene Gesamtschaden wird auf etwa 20.000 Euro geschätzt.

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