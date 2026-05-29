Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Trickdiebstahl in Rodenberg - Polizei bittet um Hinweise

Rodenberg (ots)

(Thi) Am Donnerstag, den 28.05.2026, kam es gegen 10:30 Uhr in der Amtsstraße in 31552 Rodenberg zu einem Trickdiebstahl zum Nachteil einer älteren Frau.

Nach bisherigen Erkenntnissen wurde die Geschädigte von den Insassen eines neben ihr haltenden Pkw angesprochen. Die bislang unbekannten Personen fragten in gebrochenem Deutsch nach einem "Hospital". Während die Frau überlegte und Auskunft geben wollte, griff eine Mitfahrerin von der Rückbank nach ihrer Hand und legte ihr eine Goldkette um das Handgelenk. Dies wurde mit einer angeblichen Tradition begründet.

Erst später stellte die Geschädigte fest, dass ihr eigener Armschmuck entwendet worden war.

Die Polizei Bad Nenndorf hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise zu dem Fahrzeug oder den beteiligten Personen geben können, sich unter der Telefonnummer 05723/74920 zu melden.

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