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Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Sachbeschädigung an der DITIB-Gemeinde - Polizei ermittelt wegen Verwendung verfassungswidriger Kennzeichen

Nienburg (ots)

(Thi) 31582 Nienburg, Verdener Straße 1

Mittwoch, 27.05.2026, 21:00 Uhr bis Donnerstag, 28.05.2026, 07:45 Uhr

Im genannten Zeitraum kam es an der Fassade der DITIB - Türkisch-Islamischen Gemeinde Nienburg e.V. in der Verdener Straße zu einer politisch motivierten Sachbeschädigung.

Bislang unbekannte Täter brachten mittels gelber Sprühfarbe die Zahlenkombination "88" sowie den Schriftzug "NS Zone" an der Außenfassade des Gebäudes an. Die Polizei hat Ermittlungen wegen Sachbeschädigung sowie wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen aufgenommen.

Die Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg bittet Zeuginnen und Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Verdener Straße beobachtet haben oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können, sich bei der Polizei Nienburg unter der Telefonnummer 05021-92120 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg
Nina Hundeshagen-Engelke
Amalie-Thomas-Platz 1
31582 NIENBURG

E-Mail: nina.hundeshagen-engelke@polizei.niedersachsen.de
Telefon: 05021-9212 204
Fax2mail: +49 511 9695636008

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell

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