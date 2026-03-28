Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Dreister Internetbetrug

Erfurt (ots)

Betrüger hatten es am Freitag, den 27.03.2026, auf eine 79-jährige Erfurterin abgesehen. Nachdem diese verschiedene Internetseiten besucht hatte, zeigte ihr Computer plötzlich eine Fehlermeldung an und ließ sich nicht mehr ohne Weiteres entsperren. Da die Rentnerin sich nicht anders zu helfen wusste, wählte sie die auf dem Bildschirm angezeigte "Notfallnummer". Am anderen Ende der Leitung meldete sich ein angeblicher Mitarbeiter der Firma Microsoft. Bevor sich dieser allerdings den Problemen des PC's widmete, erfragte er zunächst die persönlichen Daten sowie die Bankdaten der Dame und beendete das Telefonat nach Erhalt aller nötigen Informationen. Da der Rentnerin nun Zweifel aufkamen, beabsichtigte sie ihre Konten sperren zu lassen. Hierbei musste sie feststellen, dass durch die unbekannten Täter bereits 8.800 Euro abgebucht wurden. (TK)

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