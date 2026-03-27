Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Technischer Defekt wahrscheinliche Ursache für Brand auf der Runneburg

Landkreis Sömmerda (ots)

Nach dem Brand auf der Runneburg in Weißensee liegt nun das Ergebnis der kriminalpolizeilichen Brandortuntersuchung vor. Die Brandausbruchsstelle konnte im Bereich der sog. Alten Küche zwischen Palastturm und Wagenhaus lokalisiert werden. Sie befand sich in einem abgeschlossenen Lagerraum, der über einen längeren Zeitraum nicht betreten worden war. Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand ist ein technischer Defekt an einer Elektroleitung als Brandursache sehr wahrscheinlich. Vermutlich war die Leitung zuvor durch Schadnager beschädigt worden. In der Folge kam es nach bisherigen Erkenntnissen zu einem über mehrere Tage andauernden Schwelbrand im Bereich der alten Balken der Zwischendecke, bevor das Feuer auf das Gebäude übergriff. Hinweise auf eine vorsätzliche Brandlegung oder sonstiges menschliches Handeln haben sich im Rahmen der Ermittlungen nicht ergeben. Die Höhe des entstandenen Sachschadens kann derzeit nicht beziffert werden.

Mittwochabend (25.03.2026) waren Polizei und Feuerwehr gegen 23:10 Uhr über den Brand an der historischen Burganlage informiert worden. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte standen Teile des Areals bereits in Vollbrand. Die Löscharbeiten dauerten bis in die frühen Donnerstagmorgenstunden an. (DS)

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